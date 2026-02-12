富山市の60代の女性がマッチングアプリで知り合った男にだまされるSNS型ロマンス詐欺で6000万円余りの被害にあっていたことが分かりました。富山西警察署によりますと、富山市の60代の女性は去年9月、マッチングアプリで男と知り合い、LINEでやり取りを重ねるうちに親しくなったということです。その後、男から「投資をしよう」などと持ちかけられ、指定された口座に23万円を振り込みました。さらに、指示されるまま暗号資産の取引