【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪第7日の12日、フリースタイルスキー男子モーグルの予選2回目で島川拓也（日本仮設）が12位となり、同日の決勝に進んだ。西沢岳人（リステル）と藤木豪心（イマトク）は落選した。