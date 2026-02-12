自民316議席という圧倒的勝利を収め、議会運営を盤石にした高市早苗首相。超大国アメリカでは、トランプ大統領のように圧勝劇を称賛する声が上がる一方で、日本社会の崩壊リスクが高まったと警戒する声も根強い。【画像】「ワオ、きれいだ」米SNSで絶賛された高市首相と“世界的美女”のツーショット写真一体その背景には、どのような「評価の軸」があるのか。まずは、トランプ大統領が異例とも言える速さで高市首相を祝福した