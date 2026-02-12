今回の衆院選では自民党が歴史的な圧勝に終わった。高市早苗首相による経済政策が大きく動き出すことになるが、大きな注目を集めているのが「責任ある積極財政」と「消費税減税」だ。選挙後は日経平均株価が上昇し続け、12日には最高値の5万8000円台に到達するなど、市場は高市政権への期待感が高まっているようだ。 「責任ある積極財政」は、高市首相が昨年の総理就任以来、日本経済の方向性として掲げ、意欲的に取り組んでいる