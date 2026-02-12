俳優・蒔埜ひな（２２）が、１２日、都内で「蒔埜ひな１ｓｔ写真集環の光」（光文社）発売記念取材会に出席した。蒔埜は高校時代に「春高バレー」の出場経験があり、８頭身の圧巻スタイルで話題に。元アスリートらしく「グラビアは意外と腹筋を使っています」と分析しつつ「皆さんが好きなカットのポーズって意外と反ったりで。腹筋ぷるぷるしています。腹筋をたくさん褒めてもらえたら、うれしいです」と笑顔を見せていた。