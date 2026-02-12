あさってはバレンタインデーです。カカオ豆の価格高騰を受け、県内の洋菓子店ではコストを抑える対応を進めています。その一方で、近年は贈り物や自分へのご褒美として少しぜいたくなチョコレートが人気を集めています。今年のバレンタイン事情を、高橋記者が取材しました。 ◆KNB高橋光璃 記者「ショーケースには様々なチョコが並んでいます。ただ今年のバレンタインは物価高の影響で甘くはありませ