大嫌いな注射を懸命に耐える…そんな子犬の姿がSNSに投稿され話題を集めています。思わず応援したくなる光景は31万回再生を突破し、投稿には「よく頑張ったね」「長い長いｗｗ」「わたしまで泣きそう」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：動物病院の注射が大嫌いな犬→一生懸命に頑張って…思わず応援したくなる光景】 ワクチン接種のため病院へ！ TikTokアカウント「tsukune.250913」に投稿されたのは、