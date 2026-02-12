パパさんが帰ってきても、全く喜んでくれない保護犬。ママさんが帰ってきた時も、同じように塩対応なのかと思いきや…？保護犬のあからさますぎる態度の違いに思わず笑ってしまう人が続出し、投稿は記事執筆時点で4万1000回再生を突破しています。 【動画：パパが帰ってきても無表情な保護犬→ママが帰ってくると…？あまりにも『温度差が激しすぎる光景』】 パパが帰ってきた時の様子 TikTokアカウント「lucky_hogoken_」に投