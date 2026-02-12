オーストラリア代表通算97キャップを記録し、日本代表の前にも何度も立ちはだかったDFルーカス・ニールを覚えているだろうか。ブラックバーンやウェストハム、ガラタサライ、短期間ながら大宮アルディージャでもプレイしたセンターバックで、2014年に現役を退いた。現在イングランドでは、そのニールの息子である17歳のマーカス・ニールが注目を集めているのだ。父ルーカスはセンターバックだったが、息子のマーカスはFWを務める。