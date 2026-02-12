リヴァプールのレジェンドであるスティーブン・ジェラード氏はプレミアリーグ第26節のサンダーランド戦の後、ドイツ代表MFフロリアン・ヴィルツを絶賛した。この試合は61分のフィルジル・ファン・ダイクのゴールが決勝点となり、リヴァプールは敵地でサンダーランドから勝ち点3を獲得した。そんなこの試合を現地で見ていたジェラード氏は、リヴァプールで影響力が増しているヴィルツに「ワールドクラス。何でも思い通りにできる」