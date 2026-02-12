元イングランド代表MFアレックス・オックスレイド・チェンバレン（32）がセルティックデビュー戦でいきなり結果を残した。アーセナルやリヴァプールでもプレイ経験のある同選手は2025年夏にトルコのベシクタシュを退団し、フリーの状況が続いていた。プレミリーグ復帰など様々な噂が飛び交っていたが、最終的に前田大然や旗手怜央などが所属するセルティックへの加入が決まった。そんなチェンバレンは11日のスコティッシュ・プレミ