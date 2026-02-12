8日に投開票が行われた衆議院選挙と県知事選挙の当選証書の付与式が行われました。 証書を受け取った当選者は、公約の実現に向け取り組みたいと抱負を述べました。 衆議院選挙の長崎1区で当選した国民の西岡秀子氏。 当選証書を受け取り、4期目の抱負を語りました。 （西岡 秀子 氏） 「託していただいた思いをしっかりと胸の真ん中に持って、4期目全力で頑張っていかなければならないという決意を新たにした。まず