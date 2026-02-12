「不審な男が台車を置いていた」警察が警戒を強める中で、マンションに現れた男を現行犯逮捕です。警察によりますと１２日午前１０時ごろ、大阪市阿倍野区昭和町にあるマンションの住人から、「非常階段に不審な人物がいる」と通報がありました。警察官が駆けつけ、邸宅侵入の疑いで名古屋市熱田区の無職・佐野友博容疑者（２１）を現行犯逮捕しました。速やかな逮捕に至ったきっかけは、事前にあったこんな相談…。警察に