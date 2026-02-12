俳優の室井滋が、11日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）に出演。この日のテーマは「温泉を愛する女が大集合！この冬行くべき温泉発表SP」で、室井はほぼ毎日銭湯に通う理由を明かした。【動画】「パンツを間違えられて…」銭湯での“仰天”エピソードを明かした室井滋“かなりの温泉好き”と話す室井は、「ほぼほぼ毎日銭湯行ってるんですよ」と告白。毎日のように通っているため、番台の女性