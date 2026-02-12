◆ネオムターフカップ・Ｇ１（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・芝２１００メートル）ずっと熱い視線を受けていた。ヤマニンブークリエのデビュー前。松永幹調教師は横山典から「いい馬だな」と告げられた。「歩きとかを見ていたのかな。ただ、うちの厩舎で最初のキタサンブラック産駒だったので、豊（武豊）に乗ってほしくて」とレジェンドに騎乗依頼した一昨年１０月のデビュー戦で勝利。検量室前には出迎えの輪に