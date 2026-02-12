祝日明け１２日の東京外国為替市場の円相場は一時、約２週間ぶりの円高水準となる１ドル＝１５２円２８銭をつけた。午後５時は、前営業日（午後５時）に比べて２円５６銭円高・ドル安の１ドル＝１５３円００〜０２銭で大方の取引を終えた。米国で１０日に発表された２０２５年１２月の小売り売上高が市場予想を下回り、米国の景気減速への懸念からドルが売られた。１１日に発表された米国の２６年１月雇用統計は市場予想を上回