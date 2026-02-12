大分県玖珠町で去年5月、2階建てアパートに放火して全焼させた女に対し、大分地裁は懲役6年の実刑判決を言い渡しました。 【写真を見る】「他に交際相手がいると…」不倫相手のアパートに放火、全焼させた21歳女に懲役6年の実刑判決大分地裁 現住建造物等放火の罪で実刑判決を受けたのは、玖珠町の無職・柿本冴恵被告（21）です。 判決によりますと、柿本被告は去年5月、不倫関係にあった男性が住む玖珠町の2階建