日本野球機構（ＮＰＢ）は１２日、パドレスのダルビッシュ有投手（３９）が１４日から始まる宮崎合宿にアドバイザーとして参加すると発表した。２３年大会では２月の宮崎強化合宿に、メジャーリーガーとしてただ１人参加。若手と積極的に交流するなどグラウンド内外でチームをまとめ、大会制覇に導いた。昨年１０月に右肘手術を受けて今季は全休の見込みのレジェンドだが、連覇のためにバックアップする。井端監督は当初、右腕