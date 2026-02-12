◆ミラノ・コルティナ五輪▽フリースタイルスキー男子モーグル（１２日・リビーニョ）フリースタイルスキー男子モーグルの予選２回目が行われ、２７歳の島川拓也（日本仮設）が１２位で予選突破を決めた。西沢岳人（チームリステル）は２２位、藤木豪心（イマトク）は２３位で予選落ちした。島川は「今日の滑りの目標は、一昨日の自分を超える、それしかなくて、それがまずできた。スピードは限界値のちょっと手前までキープ