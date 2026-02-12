韓国の情報機関は、北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）総書記の娘が、後継者として「内定段階に入った」とする分析を明らかにしました。韓国の情報機関「国家情報院」は12日、国会への報告の中でキム・ジュエ氏とされる金総書記の娘が一部の施策に意見を出すなど、統治に関与する動きを見せているとした上で、これまでの「後継教育」より一歩進んだ「後継内定」の段階に入ったとする分析を明らかにしました。また、軍の行事や宮殿