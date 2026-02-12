大学の研究をもとに難病などの医薬品開発を進めるスタートアップ企業を支援しようと、AI開発企業が技術提携を発表しました。創薬特化型AIなどを開発する「FRONTEO」は12日、開発するAIを大学の研究をもとに医薬品開発を進めるスタートアップ企業に使ってもらい、国内の創薬を促進しようとする試みを発表しました。これまでの大規模言語モデル（LLM）は膨大な文章を学習することで言葉と言葉のつながりを予測して回答するのに対し、