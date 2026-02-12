3人組ボーカルグループ、ベリーグッドマンが11日、神戸市のGLION ARENA KOBEでメジャーデビュー10周年記念「ベリーグッドマンARENA LIVE2026全員集合!!」を開催。集まった8000人が酔いしれた。1月に東京・お台場で実施したTOYOTA ARENA TOKYOでのアリーナライブに続き、タイトル通り“全員集合”“満員御礼”となった。GLION ARENAを本拠地とするプロバスケットボールチーム・神戸ストークスの応援ソング「コウノトリ」でライブ