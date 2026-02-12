RIZAPグループは、2026年3月末の権利確定分における株主優待制度の内容を決定した。chocoZAPの成長を原動力に、優待利回り63%超の水準を維持しながら、配当の再開(復配)にも挑戦し、株主還元の最大化を目指す。利回りは2026年2月2日の終値200円を基準に算出したもの。株価は変動するため、実際の利回りは投資時点によって異なる。復配は通期業績予想を前提としており、今後の業績動向などにより変更となる可能性がある。○優待と復