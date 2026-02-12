石川県内で急増するさまざまな詐欺被害。手口が多様化する中で増加しているのが警察官を騙った特殊詐欺被害です。石川県警の新たな対策を取材しました。12日、銀行で行われた感謝状贈呈式。表彰されたのは北國銀行七尾支店の毛利槙子さん。ことし1月、SNSで知り合った女性から振り込みを要求されたという男性。 銀行内で急いでいる様子を不審に思った毛利さんは、すぐさま警察に通報し、直前で被害を食い止めました。北國銀行七