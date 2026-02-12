第６回ＷＢＣで大会連覇を狙う日本代表に?強力助っ人?が加わる。ＮＰＢエンタープライズは１２日、パドレスのダルビッシュ有投手（３９）が「アドバイザー」として参加することを正式発表した。期間は１４日から２４日まで行われる宮崎合宿の全日程が予定されている。前回の２０２３年大会では特に投手陣の支柱として早々と来日。宮崎合宿で投球技術を後輩の選手たちに惜しみなく伝えただけでなく、グラウンド外では食事会を開