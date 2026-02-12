【カイロソフト：「ゲーム発展国++」無料配信】 2月11日～ 実施中 カイロソフトは、Android/iOS用シミュレーション「ゲーム発展国++」の無料配信を2月11日より行なっている。 カイロソフトが2026年で創業30周年を迎えることを記念して「ゲーム発展国++」の無料配信が2月11日より実施中。当初は“24時間くらい”としていたが、24時間が過ぎてもまだ無料配信が行