【モデルプレス＝2026/02/12】元格闘家の魔裟斗が2月11日、自身のInstagramを更新。家族との記念ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】46歳元格闘家「お父さんそっくり」44歳タレント妻＆7歳長男の密着ショット◆魔裟斗、結婚19年を報告 家族との記念ショット公開魔裟斗は「今日で結婚19年！仕事で疲れたので今日は家でのんびりと食事をしていたら子供達からのサプライズプレゼント！」とつづり、自宅でのプライベートショ