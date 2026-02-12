創業70年以上のスパゲッティ店「壁の穴」は、毎月1回、第3火曜日に感謝祭を実施している。今月の感謝祭は2月17日。「辛子明太子と高菜のスパゲッティ」、「壁の穴風ナポリタン」、「“伝説”のミートソース」が税込550円で提供される。〈550円で提供されるメニュー3種〉◆ 辛子明太子と高菜のスパゲッティ辛子明太子と高菜の組み合わせで、ピリッと心地良い辛みがクセになう味わい。◆壁の穴風ナポリタンスパゲッティ専門店のノウ