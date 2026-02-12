自由民主党が歴史的勝利を収めた衆議院選挙を経て、マーケットには凄まじい"高市旋風"が吹き荒れている──。日経平均株価は投票日前の5万4000円台から一気に一時5万8000円台まで上昇。投資家の視線が熱を帯びる中、市場の関心は本格化する決算発表へと向かっている。【写真】RIZAPが展開する初心者向けコンビニジム「chocoZAP」今週は注目企業の発表が目白押しだ。2月12日（木）には400社超、翌13日（金）には900社超が決算を