高校生がリゾートホテルの「SDGs」なレシピに挑戦しました。愛知県立吉良高校の食物調理コースの2年生たちが考えた、米ぬかを片栗粉の代わりに使った白身魚の竜田揚げ。米ぬかは、授業で連携するリゾートホテルの運営会社が手掛ける日本酒の醸造で出るもので、生徒たちはホテルの料理長のアドバイスを受けながら調理に取り組みました。生徒：「プロの技が学べて、とても楽しかったです。米ぬかの臭みがな