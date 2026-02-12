小学校の内科検診で女子児童を盗撮した疑いで、教師の男が逮捕されました。大垣市の小学校教師・岸上涼太容疑者(32)は2024年5月、勤務先の学校で隠しカメラを使って内科検診を受ける女子児童の姿を盗撮して保存した疑いが持たれています。岸上容疑者は、SNSで少女に性的な画像を要求した疑いなどで既に2回逮捕されていて、押収したスマホから今回の盗撮動画が見つかったということです。調べに対して「間違いありません」