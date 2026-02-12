お笑い芸人・ゆりやんレトリィバァと俳優・南沙良が12日、都内で行われた映画『禍禍女（まがまがおんな）』追加舞台あいさつに登壇。ゆりやん監督が、撮影前の取り組みを明かした。【写真】かわいい！真っ赤なワンピースで登場した南沙良監督としてのゆりやんについて問われた南は「熱量高くもって臨んでくださるので、作品を面白くしたい気持ちが強まったというのはあります」と感謝。「朝、撮影に入る前、朝礼が行われていま