「資さんうどん」の公式Xが12日に更新され、京都への初出店が発表された。【画像】資さんうどん、京都初進出松井山手店のイメージ「#すかいらーく グループ『ステーキガスト松井山手店』が#資さんうどん に生まれ変わります」と案内し、「資さんうどん 松井山手店」が4月中旬グランドオープン予定と伝えた。「待望の京都府、初出店です」とし、「京都のみなさまに愛されるお店になれるよう、おいしいお食事、あたたかいサ