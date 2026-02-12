酷暑が続く日本の夏。アセをかくほど夢中になれる毎日を応援するシーブリーズから、「アイスドライシャンプー」が2026年2月12日（木）より順次全国発売されます。昨夏の数量限定発売で即完売し、定番化を望む声に応えて登場。頭皮まで爽快感を届ける新定番として、この夏の必需品になりそうです♡ 昨夏即完売！待望の定番化 2025年度に企画品として発売されたシーブリーズのドライシャンプ