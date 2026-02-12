千葉市のソープランドに女性を紹介した疑いで、スカウトグループのリーダーの男ら2人が逮捕されました。スカウトグループ「WEB求人」のリーダー・仲野隆則容疑者（38）と大塚朋樹容疑者（46）は2023年と2024年にそれぞれ、千葉市中央区のソープランドに女性を紹介した疑いがもたれています。警察によりますと、「WEB求人」は2021年から千葉県内を中心に活動している匿名流動型犯罪グループ＝トクリュウのスカウトグループで、秘匿