巨人は12日、宮崎での春季キャンプが終了。ドラフト1位・竹丸和幸投手（23＝鷺宮製作所）は「ケガなく終えたので、とりあえず良かった。投げる方に関しては日に日に状態が良くなっている」と振り返った。11日の紅白戦では1回を打者3人で抑えて2奪三振。チームの先輩投手からも刺激を受け、中でも凄いと感じたのは「大勢さんですね。真っすぐの強さ、速さは今まで見たことがなかった。そこは凄いびっくりした」と話した。14日