ラグビーリーグワン2部の花園は12日、14日九州電力戦のメンバーを発表した。共同主将のHO上山黎哉（26）が今季初先発する。今季はここまで3試合で途中出場し、第3節の日野戦では1トライを挙げた。「出場時間はあんまり長くない中で、やるべきことは毎週しっかり準備してやれているかなと思う」太田春樹監督は「ラインアウトももちろん、フィールドプレーのところ。彼がスタートでどういうパフォーマンスををするのか、チャ