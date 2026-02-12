県内のインフルエンザ患者数は先週からさらに増加し、富山市保健所では警報レベルを超えました。今月8日までの1週間に県内の医療機関から報告されたインフルエンザの患者数は、1医療機関あたり24.64人でした。県内すべての保健所管内で患者数が増え、このうち、富山市保健所では34人と警報レベルの目安となる30人を超えました。年代別では特に5歳から14歳で大きく増えたほか、例年春先に流行拡大の傾向があるB型のウイルスが8割以