パドレスのダルビッシュ有投手日本野球機構（NPB）は12日、米大リーグ、パドレスのダルビッシュ有投手（39）が宮崎市で行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表の強化合宿でアドバイザーを務めると発表した。合宿初日の14日から最終日の24日まで参加する予定。ダルビッシュはNPBを通じて「選手の皆さんが自信を持って大会に臨めるように、過去の大会から得た経験を選手たちに伝えられたら」とコメントした