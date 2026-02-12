愛知県の大村秀章知事は12日記者会見し、同県常滑市の中部空港周辺を対象としたカジノを含む統合型リゾート施設（IR）誘致の検討を再開すると発表した。2010年代から検討していたが、新型コロナウイルス感染拡大を受け中断した経緯がある。今後、民間事業者から提案や意見を募集し、誘致に名乗りを上げるかどうか判断する。県は、東京や大阪と比べインバウンド（訪日客）が少ないとしており、観光の新たな拠点としたい考えだ。