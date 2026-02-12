日本相撲協会は12日、大阪市内で大相撲春場所（3月8日初日・エディオンアリーナ大阪）の御免祝いを開き、場所前後の日程を発表した。主な行事は次の通り。2月24日番付発表▽25日力士会▽28日新弟子検査、住吉大社奉納土俵入り▽3月6日取組編成会議▽7日土俵祭り▽8日初日▽22日千秋楽▽25日夏場所番付編成会議