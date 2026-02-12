バラバラの言葉に共通する点を探し出す「ひらがなクイズ」の時間です！今回は、秋の訪れを感じさせる言葉や、日常の何気ない動作をピックアップしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。あなたの言語感覚が試されます。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□むりて□□い□□かりら□□んヒント：授業中にうとうとしてしまうことを何と呼ぶ？答えを見る↓↓↓↓