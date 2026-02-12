中国有人宇宙事業弁公室によると、キャリアロケット「長征10号」システムの低高度実証実験および有人宇宙船「夢舟」システムの最大動圧脱出飛行試験が11日に行われた。「夢舟」は最大動圧下での緊急脱出を成功裏に実施し、海上に安全に着水した。中国新聞網が伝えた。海上捜索救助分隊は午後0時20分に帰還カプセルの捜索・回収を完了した。中国が海上で有人宇宙船の捜索・回収を実施したのは今回が初めてで、今後の宇宙ステーショ