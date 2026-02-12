日本サッカー協会は２月12日、３月にオーストラリアで開催されるAFC女子アジアカップ2026に臨む日本女子代表のメンバー26人を発表した。記者会見の冒頭、ニルス・ニールセン監督は「ついに重要なものが懸かった大会に臨める。私のみならず、スタッフ、チーム、すべてがアジアカップを楽しみにしている。できるだけみなさんに楽しいフットボール、興奮できるようなフットボールを見せたい」と同大会に向けて意気込みを語る。