札幌市西区で２０２３年、軽乗用車のタイヤが外れ女の子に直撃した事故で、女の子の父親が運転手の男らを近く提訴することがわかりました。損害賠償額は数億円規模になるということです。（事故にあった女の子の父親）「許せない気持ちが大きいというのは間違いないんですけど、家族を養わなければいけない立場で、現実的じゃない負担がかかる覚悟をしなきゃいけなくて」痛ましい事故から２年以上。先行きの見えない生活が続いてい