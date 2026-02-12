札幌市白石区の交差点で、大型トラックと乗用車が衝突する事故がありました。この事故で高齢の女性１人が死亡しました。事故があったのは、札幌市白石区米里２条２丁目の南７条米里通と国道２７４号の交差点です。２月１２日午後２時すぎ、「大型トラックと乗用車が交通事故を起こしている」と１１０番通報がありました。警察によりますと、南７条米里通を札幌JCT方向から走行していた大型トラックが交差点で右折しようとしたとこ