テレビ朝日系バラエティー『アメトーーク』のオリジナルコンテンツを配信する『アメトーークCLUB』にて、注意喚起シリーズ第3弾となる「恐怖！アニサキス芸人」が、きょう12日から配信スタートする。【写真】「アニサキス芸人」が過酷だった実体験を告白今回のテーマは、魚介類に寄生する虫を介して激痛や嘔吐を引き起こす「アニサキス症」。近年急増している一方で、生活習慣が原因ではなく、誰にでも明日起こりうる疾患とし