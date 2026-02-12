熊本市は、電力会社の停電に伴って、上下水道局の水道施設のポンプが停止したことにより、北区鶴羽田町周辺の約3300世帯で、断水が発生したと発表しました。 現在は、すべてのエリアで復旧しています。 この断水は、今日午後2時10分ごろから約1時間にわたり続いたということで、影響した範囲は、・梶尾町の一部・鶴羽田町・鶴羽田1丁目～5丁目・飛田3丁目の一部です。 市は、断水解消後に水道から濁った水が出てくる場