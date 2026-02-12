神奈川県三浦市中世の三浦半島に君臨した三浦一族をしのび、関東で唯一の笠懸（かさがけ）が披露される「道寸祭り」が今年は開催されないことが１２日、分かった。主催者である実行委員会が体制や財政上の問題から開催見送りを決定し、今後は２０２７年以降の隔年開催を目指して検討を進める。油壺地区の衰退が影響しているとみられ、有料席を設けるなど開催内容の見直しを求める声も出ている。道寸祭りは、三浦一族の居城（新