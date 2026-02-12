古巣・巨人の宮崎キャンプで臨時コーチを務めた松井秀喜氏（51）が12日、3日間の日程を終えた。松井氏が最後に足を運んだのは、2軍がキャンプをおこなう「ひむかスタジアム」だった。現役当時に自身がキャンプを行っていた球場。久々にグラウンドに足を踏み入れ「いいねえ。変わっていなくて、やっぱりいい。自分が高卒ルーキーで入った時のまんまだから。こういう場所があるとうれしい。当時の記憶がすぐよみがえってきてね